Путин разрешил бесплатную вакцинацию в частных клиниках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, бесплатно проводить профилактические прививки, которые включены в национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, разрешается всем медицинским учреждениям вне зависимости от их организационно-правовой формы при условии их участия в территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Обеспечивать клиники препаратами для проведения вакцинации будут федеральные и региональные органы здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса, сообщает RT. По её словам, это позволит избежать появления и распространения новых штаммов COVID-19.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияБольницыЗаконВладимир Путин
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