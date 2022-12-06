Россиянам рекомендовали носить маски из-за ОРВИ

Ранее Мурашко напомнил о важности своевременной вакцинации от коронавируса и гриппа, а также о сокращении контактов и обязательном нахождении всех заболевших на больничном.

В России заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19 в большинстве случаев протекают относительно легко. Об этом во вторник сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главного внештатного специалиста по терапии и общей практике Минздрава России, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксану Драпкину. При этом она предупредила, что даже легкая болезнь может привести к обострению хронических заболеваний.

