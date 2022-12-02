Мурашко: в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ
В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
По его словам, помимо гриппа и COVID-19 в стране циркулирует еще ряд вирусов.
«В целом подъем заболеваемости отмечаем в ряде субъектов РФ», - отметил глава Минздрава.
Он напомнил о важности своевременной вакцинации от коронавируса и гриппа, а также о сокращении различных контактов и обязательном нахождении всех заболевших на больничном.
Ранее Мурашко прогнозировал быстрое распространение свиного гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru