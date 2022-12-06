Минздрав: большинство россиян легко переносят коронавирус и грипп

По ее словам, несмотря на это, даже легкая болезнь может привести к обострению хронических заболеваний. Например, могут участиться приступы стенокардии при ишемической болезни сердца или появиться головокружение при цереброваскулярной болезни.

Как отметила специалист, если человек заразился респираторной инфекцией, необходимо начать прием одного противовирусного препарата, обратиться к врачу и соблюдать гигиенические мероприятия, чтобы не подвергнуть опасности заражения других.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

