Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака была зафиксирована 23 октября в период с 16:00 до 20:00 мск. Все цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.