Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, атака была зафиксирована 23 октября в период с 16:00 до 20:00 мск. Все цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
