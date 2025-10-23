Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атака была зафиксирована 23 октября в период с 16:00 до 20:00 мск. Все цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
