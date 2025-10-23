«Каждый раз удивляюсь»: Стоянов рассказал о своей пенсии

По словам 68-летнего актёра, он не понимает, за что ему платят пенсию, так как он не чувствует себя «человеком пенсионного возраста».

Также Стоянов отметил, что приходящие ему пенсионные деньги — это «очень небольшие суммы», и прожить только на них сейчас было бы сейчас трудно, даже с учётом надбавки за звание народного артиста.

«Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — заключил он.

Ранее российская телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

