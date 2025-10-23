Умер участник британского дуэта Soft Cell Дэвид Болл
Британский музыкант и сооснователь поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти артиста сообщил его коллега по группе Марк Алмонд.
По словам Алмонда, Болл скончался во сне в ночь на вторник. Музыкант отметил, что тяжело говорить о потере близкого друга и творческого партнера, назвав Болла «великолепным и блестящим музыкальным гением».
Он также рассказал, что сооснователь Soft Cell в последние годы страдал от болезни, которая постепенно подтачивала его здоровье. Артист выразил глубокую скорбь и благодарность поклонникам за поддержку, подчеркнув, что музыкальное наследие Болла останется значимой частью британской поп-культуры.
Дэвид Болл и Марк Алмонд основали дуэт Soft Cell в 1978 году. Группа получила мировую известность после выхода хита Tainted Love в 1981 году, который возглавил чарты в десятках стран и стал одним из самых узнаваемых треков 1980-х. Soft Cell оказала заметное влияние на развитие синтипопа и электронной музыки, а Болл считался одним из пионеров жанра, передает «Радиоточка НСН».
