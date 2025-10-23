Умер участник британского дуэта Soft Cell Дэвид Болл

Британский музыкант и сооснователь поп-дуэта Soft Cell Дэвид Болл умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти артиста сообщил его коллега по группе Марк Алмонд.

По словам Алмонда, Болл скончался во сне в ночь на вторник. Музыкант отметил, что тяжело говорить о потере близкого друга и творческого партнера, назвав Болла «великолепным и блестящим музыкальным гением».