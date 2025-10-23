Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance

Собеседники издания утверждают, что это произошло после поддержки, которую Чжао оказал криптопроекту семьи Трампа — World Liberty Financial.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что американский лидер «использовал своё конституционное право». При этом про самого Чжао она сказала, что он — «жертва войны администрации Джо Байдена против криптовалют».

Ранее Трамп объявил о создании в США стратегического резерва криптовалют, в который войдут, в том числе, BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».