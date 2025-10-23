Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wall Street Journal.

Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве

Собеседники издания утверждают, что это произошло после поддержки, которую Чжао оказал криптопроекту семьи Трампа — World Liberty Financial.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что американский лидер «использовал своё конституционное право». При этом про самого Чжао она сказала, что он — «жертва войны администрации Джо Байдена против криптовалют».

Ранее Трамп объявил о создании в США стратегического резерва криптовалют, в который войдут, в том числе, BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

