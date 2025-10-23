Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance
Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wall Street Journal.
Собеседники издания утверждают, что это произошло после поддержки, которую Чжао оказал криптопроекту семьи Трампа — World Liberty Financial.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что американский лидер «использовал своё конституционное право». При этом про самого Чжао она сказала, что он — «жертва войны администрации Джо Байдена против криптовалют».
Ранее Трамп объявил о создании в США стратегического резерва криптовалют, в который войдут, в том числе, BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как книга о жизни: Лидер «Анимации» о смыслах в новом альбоме
- «Каждый раз удивляюсь»: Стоянов рассказал о своей пенсии
- Полномочия по внешней трудовой миграции передадут МВД
- Любопытно и бережно: Вадим Самойлов похвалил кавер «Черной Луны» от Ay Yola
- Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance
- Путин пообещал «ошеломляющий ответ» на удары вглубь России
- «Им были бы нужны»: Путин пошутил про запрет ЕС на поставку унитазов
- Жителей Белоруссии предупредили о готовящемся нападении из Европы
- Астроном Петрукович: Взрывы на Солнце будут происходить еще два-три года
- Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru