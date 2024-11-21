«Насморк и дерматит»: Аллерголог предостерег от покупки бюджетных искусственных елок

По словам собеседника НСН, натуральные елки тоже нечасто провоцируют аллергию.

«На настоящие елки аллергия бывает крайне редко, поскольку такую реакцию вызывает пыльца деревьев. Среди хвойных деревьев наиболее аллергенная пыльца у сосны. Однако эти деревья в декабре-январе не цветут. Некоторые жалуются на запах, поскольку ели и сосны выделяют эфирные масла. Люди, чувствительные к этим запахам, могут реагировать», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость искусственных елок в Москве увеличилась на 20% и составила пять тысяч рублей. Также примерно на четверть дороже стали гирлянды и елочные игрушки. Средняя цена на гирлянду составляет 615 рублей, а набора елочных игрушек - 723 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».

