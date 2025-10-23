Российский сериал «Фишер» признан лучшим на фестивале в Италии

Российский триллер «Фишер» получил награду как лучший телевизионный сериал на итальянском фестивале Onirica. Жюри отметило высокий уровень драматургии, профессиональную работу актеров и качественный продакшн проекта.

Победа в Италии стала очередным международным достижением сериала. Ранее «Фишер» уже был отмечен наградой в США, а также успешно представлен на кинорынках в Каннах, Гонконге и Берлине, где вызвал интерес зарубежных дистрибьюторов и критиков.

Сериал «Фишер» продлили сразу на два сезона

Сериал «Фишер» — российский криминальный триллер, созданный продакшн-компаниями Art Pictures Vision и Студия 812 по заказу НМГ Студии. Премьера первого сезона состоялась 8 февраля 2023 года.

Сюжет первой части основан на реальном деле серийного убийцы Сергея Головкина. В 1986 году рядом с Рублевским шоссе обнаружили тела подростков, и три следователя — московский, ростовский и молодая женщина-сотрудник — пытаются раскрыть это преступление, передает «Радиоточка НСН».

