Российский сериал «Фишер» признан лучшим на фестивале в Италии
Российский триллер «Фишер» получил награду как лучший телевизионный сериал на итальянском фестивале Onirica. Жюри отметило высокий уровень драматургии, профессиональную работу актеров и качественный продакшн проекта.
Победа в Италии стала очередным международным достижением сериала. Ранее «Фишер» уже был отмечен наградой в США, а также успешно представлен на кинорынках в Каннах, Гонконге и Берлине, где вызвал интерес зарубежных дистрибьюторов и критиков.
Сериал «Фишер» — российский криминальный триллер, созданный продакшн-компаниями Art Pictures Vision и Студия 812 по заказу НМГ Студии. Премьера первого сезона состоялась 8 февраля 2023 года.
Сюжет первой части основан на реальном деле серийного убийцы Сергея Головкина. В 1986 году рядом с Рублевским шоссе обнаружили тела подростков, и три следователя — московский, ростовский и молодая женщина-сотрудник — пытаются раскрыть это преступление, передает «Радиоточка НСН».
