Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия в рамках договоренностей передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ и получила останки 31 российского бойца. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Он уточнил, что обмен прошел в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, заключенными в Стамбуле. Эти договоренности регулируют гуманитарные аспекты взаимодействия сторон, включая возвращение тел погибших и обмен пленными.

МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»

Переговорный процесс между Россией и Украиной, проходящий на территории Турции, возобновился в 2025 году.

Ранее Мединский сообщал, что Москва уже передала Киеву тела тысяч украинских солдат и готова к дальнейшему обмену в рамках достигнутых договоренностей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
