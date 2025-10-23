Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Россия в рамках договоренностей передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ и получила останки 31 российского бойца. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Он уточнил, что обмен прошел в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, заключенными в Стамбуле. Эти договоренности регулируют гуманитарные аспекты взаимодействия сторон, включая возвращение тел погибших и обмен пленными.
Переговорный процесс между Россией и Украиной, проходящий на территории Турции, возобновился в 2025 году.
Ранее Мединский сообщал, что Москва уже передала Киеву тела тысяч украинских солдат и готова к дальнейшему обмену в рамках достигнутых договоренностей, передает «Радиоточка НСН».
