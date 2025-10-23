Полномочия по внешней трудовой миграции передадут МВД
Полномочия по вопросам внешней трудовой миграции в России будут сосредоточены в Министерстве внутренних дел (МВД). Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном реализации поручений президента в сфере государственной миграционной политики.
По словам Медведева, глава государства поручил закрепить за МВД ключевую роль в выработке и реализации миграционной политики.
Консолидация полномочий будет проводиться поэтапно, включая передачу функций от других федеральных органов исполнительной власти.
Медведев отметил, что у профильных подразделений министерства, занимающихся вопросами гражданства, есть необходимые ресурсы и компетенции для выполнения новых задач, передает «Радиоточка НСН».
