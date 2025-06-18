«Не сутультесь!»: Россиянам рассказали, как ходить, чтобы не болела спина
Важно понимать: даже такой простой вид нагрузки, как ходьба, требует осознанного подхода, заявила НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Занятие ходьбой даже 15–20 минут в день способно в долгосрочной перспективе дать отличный результат, заявила в беседе с НСН президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Ученые из Норвегии и Дании выяснили, что регулярная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице на 23%. Однако для достижения такого эффекта гулять нужно более 100 минут в день. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open. Исследователи отмечают, что движение положительно влияет не только на опорно-двигательный аппарат, но и на сердечно-сосудистую систему и психическое здоровье. Даже небольшое увеличение времени ходьбы может значительно улучшить общее самочувствие и качество жизни. Эксперт отметила, что результаты исследования ученых из Норвегии и Дании давно подтверждены международной и российской практикой.
«Ходьба — это один из самых доступных видов физической активности, который действительно способен приносить значительные оздоровительные эффекты. Исследование, проведенное учеными из Норвегии и Дании, абсолютно укладывается в международную и отечественную практику: регулярные прогулки, особенно в активном темпе, улучшают кровообращение, снимают мышечные зажимы, укрепляют мышечный корсет и помогают снизить воспалительные процессы в поясничном отделе позвоночника. Это профилактическая мера, которая доказала свою эффективность», - заметила Силина.
Вместе с тем, по её словам, можно и навредить организму, нагружая его чрезмерными нагрузками.
«Важно понимать: даже такой простой вид нагрузки, как ходьба, требует осознанного подхода. Неверная техника, например, сутулость, неравномерный шаг, недостаточная амортизация обуви может, наоборот, усугубить боли. Для снижения нагрузки на позвоночник желательно сохранять прямую осанку, не «заваливать» корпус вперёд и уделять внимание правильному перекату с пятки на носок. Для регулярных прогулок особое внимание стоит уделить обуви. Это должна быть комфортная пара с хорошей амортизацией, супинатором и плотной фиксацией пятки. Не обязательно приобретать специализированные беговые кроссовки, но прогулочная обувь должна быть качественной. В холодное время года — важно, чтобы подошва не скользила, а летом — важно, чтобы обувь «дышала». Одежда — по сезону и по погоде, главное — чтобы не сковывала движения. Наколенники могут понадобиться при уже существующих проблемах с суставами, но в целом при ходьбе по ровной местности они не обязательны», - рассказала специалист.
Она также дала совет тем, кто только собирается заняться ходьбой с целью улучшения здоровья.
«Новичкам стоит начинать с 20–30 минут в день, постепенно наращивая длительность и темп, ориентируясь на собственное самочувствие. Разбить нагрузку можно на несколько коротких прогулок: утром, в обед и вечером. Это не только укрепит здоровье, но и поможет справиться со стрессом, улучшить настроение и сон. Очень важны регулярные нагрузки. Даже дополнительные 15–20 минут в день способны в долгосрочной перспективе дать отличный результат», - подчеркнула эксперт.
Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН заявила, что пять минут быстрой ходьбы увеличивают продолжительность жизни.
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