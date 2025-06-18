«Важно понимать: даже такой простой вид нагрузки, как ходьба, требует осознанного подхода. Неверная техника, например, сутулость, неравномерный шаг, недостаточная амортизация обуви может, наоборот, усугубить боли. Для снижения нагрузки на позвоночник желательно сохранять прямую осанку, не «заваливать» корпус вперёд и уделять внимание правильному перекату с пятки на носок. Для регулярных прогулок особое внимание стоит уделить обуви. Это должна быть комфортная пара с хорошей амортизацией, супинатором и плотной фиксацией пятки. Не обязательно приобретать специализированные беговые кроссовки, но прогулочная обувь должна быть качественной. В холодное время года — важно, чтобы подошва не скользила, а летом — важно, чтобы обувь «дышала». Одежда — по сезону и по погоде, главное — чтобы не сковывала движения. Наколенники могут понадобиться при уже существующих проблемах с суставами, но в целом при ходьбе по ровной местности они не обязательны», - рассказала специалист.

Она также дала совет тем, кто только собирается заняться ходьбой с целью улучшения здоровья.

«Новичкам стоит начинать с 20–30 минут в день, постепенно наращивая длительность и темп, ориентируясь на собственное самочувствие. Разбить нагрузку можно на несколько коротких прогулок: утром, в обед и вечером. Это не только укрепит здоровье, но и поможет справиться со стрессом, улучшить настроение и сон. Очень важны регулярные нагрузки. Даже дополнительные 15–20 минут в день способны в долгосрочной перспективе дать отличный результат», - подчеркнула эксперт.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН заявила, что пять минут быстрой ходьбы увеличивают продолжительность жизни.

