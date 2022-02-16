Назван заметный при ходьбе признак высокого уровня холестерина
Судороги в ногах при ходьбе могут говорить о высоком уровне вредного холестерина в крови, сообщают «Известия».
Высокое содержание холестерина может привести к заболеванию периферических артерий. Наиболее распространенный симптом — болезненные судороги мышц бедер, ляжек или икр при ходьбе, подъеме по лестнице или прочей физической активности, сообщает издание Daily Express со ссылкой на экспертов Американской ассоциации кардиологов.
Среди других симптомов, говорящих о проблемах с артериями — боли в ногах и онемения в кистях. Кроме того, у людей с переизбытком холестерина могут появляться незаживающие язвы на голенях и ступнях, а также измениться цвет кожи на пальцах ног.
Напомним, семена пажитника помогают значительно снизить уровень холестерина. Листья этого растения на 9% сокращают уровень холестерина после однократного применения.
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