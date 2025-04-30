Врач предупредил, чем могут быть опасны длительные пешие прогулки

Главной проблемой ходьбы на длительную дистанцию является перегрузка коленных и тазобедренных суставов, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Кирилл Казаков. Его слова приводит aif.ru.

Казаков отметил, что в группе риска находятся люди с лишним весом и имеющие проблемы с соединительной тканью. Он подчеркнул, что каждый шаг дает нагрузку на тазобедренный и коленный сустав, что создает риск для развития воспалительных процессов.