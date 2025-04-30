Врач предупредил, чем могут быть опасны длительные пешие прогулки

Главной проблемой ходьбы на длительную дистанцию является перегрузка коленных и тазобедренных суставов, рассказал ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Кирилл Казаков. Его слова приводит aif.ru.

Казаков отметил, что в группе риска находятся люди с лишним весом и имеющие проблемы с соединительной тканью. Он подчеркнул, что каждый шаг дает нагрузку на тазобедренный и коленный сустав, что создает риск для развития воспалительных процессов.

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Таким образом он посоветовал перед длительными прогулками делать разминку и начинать с небольших дистанций.

Ранее в соцсетях завирусилось видео, как девушка поставила себе цель пройти 100 тысяч шагов за день, однако к шести часам вечера ей стало плохо и она потеряла сознание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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