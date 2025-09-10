Ни покупной, ни домашний майонез не могут быть полезны, однако лучше готовить этот соус дома и употреблять его лишь по праздникам, не злоупотребяя им каждый день. Об этом НСН рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Спрос на майонез в России продолжает падать: тренд наметился еще в 2019 году, а за последние 12 месяцев розничные продажи в натуральном выражении сократились на 4%, пишет «Коммерсант». Эксперты объясняют это тягой россиян к здоровому образу жизни и перетоком спроса в категорию майонезных соусов. Лазуренко отметила, что при большом желании лучше есть домашний майонез.