Россиянам назвали два главных риска от ежедневного поедания майонеза
Майонез не может быть безвредным продуктом, тем более тот, что продается в магазине из-за его долгих сроков хранения, заявила НСН Наталья Лазуренко.
Ни покупной, ни домашний майонез не могут быть полезны, однако лучше готовить этот соус дома и употреблять его лишь по праздникам, не злоупотребяя им каждый день. Об этом НСН рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.
Спрос на майонез в России продолжает падать: тренд наметился еще в 2019 году, а за последние 12 месяцев розничные продажи в натуральном выражении сократились на 4%, пишет «Коммерсант». Эксперты объясняют это тягой россиян к здоровому образу жизни и перетоком спроса в категорию майонезных соусов. Лазуренко отметила, что при большом желании лучше есть домашний майонез.
«Если мы говорим про майонез, который продается в магазине, то это соус, который может и должен долго храниться. Соответственно, помимо основных ингредиентов, там еще содержатся специфические вещества, чтобы продлить срок годности. Так что среди покупных вариантов что-то качественное и полезное встретить сложно. Желательно сделать майонез самостоятельно. Он будет храниться недолго, но содержать минимальное количество небезопасных для работы желудочно-кишечного тракта ингредиентов. Хочу отметить, что этот соус не содержит ничего полезного. Он используется в небольших количествах для того, чтобы придать блюду определенный вкус и консистенцию», - рассказала она.
Также диетолог призвала не забывать о том, что это очень калорийный продукт и учитывать это при частом употреблении.
«С точки зрения метаболического здоровья, имеет значение, какое количество соуса используется на ежедневной основе. Надо учитывать содержащиеся там жиры, иначе организм уйдет из состояния дефицита в профицит. Это чревато ожирением либо развитием поломок в углеводном обмене, что может создать риски для развития сахарного диабета второго типа», - подытожила она.
Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила НСН, что на завтрак лучше отказаться от быстрых углеводов. Начать день она посоветовала с каши, но не заливать крупу водой или кефиром, а варить.
