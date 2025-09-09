На завтрак лучше отказаться от быстрых углеводов, начать день стоит с каши, но не заливать крупу водой или кефиром, а варить, заявила НСН диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Врач Мануэль Висо заявил, что многие популярные завтраки вредны для здоровья. Самые небезопасные для здоровья варианты он назвал изданию El Economista. В список самых вредных продуктов для первого приема пищи он включил печенье, сладкие хлопья, белый хлеб с маслом или вареньем, а также выпечку. Висо объяснил это тем, что в них содержится большое количество быстрых углеводов, которые провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови. Белоусова рассказала, чем стоит заменить такой завтрак.