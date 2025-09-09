Каша вместо хлопьев: Диетолог раскрыла секреты самого полезного завтрака
Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила НСН, что каша считается самым полезным завтраком, но есть нюансы в ее приготовлении.
На завтрак лучше отказаться от быстрых углеводов, начать день стоит с каши, но не заливать крупу водой или кефиром, а варить, заявила НСН диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.
Врач Мануэль Висо заявил, что многие популярные завтраки вредны для здоровья. Самые небезопасные для здоровья варианты он назвал изданию El Economista. В список самых вредных продуктов для первого приема пищи он включил печенье, сладкие хлопья, белый хлеб с маслом или вареньем, а также выпечку. Висо объяснил это тем, что в них содержится большое количество быстрых углеводов, которые провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови. Белоусова рассказала, чем стоит заменить такой завтрак.
«Что касается хлопьев, подушечек, всего, что заливается молоком, это не самый лучший вариант. Чтобы приготовить эти хлопья, используется рафинированная мука. Этот завтрак ближе к быстрым углеводам. Энергия расходуется быстро, заряд бодрости на первую половину дня человек не получает. Также в этих продуктах очень мало витаминов и минералов», - пояснила она.
Белоусова призвала есть на завтрак каши, раскрыв секреты приготовления.
«В классической диетологии здорового питания советуют на завтрак есть крупы. Самое простое – это каша, запеканка из круп. Нужно именно то, что варится. Сейчас пошла мода заливать крупы водой, кефиром. Если крупу мы не сварили, она идет транзитом, питательные вещества усваиваются плохо. Поэтому каши надо варить, крупы берем натуральные, а не из пакетиков. Овсянка должна вариться не менее 20 минут. В кашу можно добавить немного масла – 2-3 грамма. Добавление жиров замедляет переваривание, вы будете сыты дольше. Также можно добавить фрукты, что также позволит чувствовать сытость дольше. Молоко в каше добавит нам белков, но если у вас нет непереносимости», - поделилась специалист.
Чтобы снизить риски развития сахарного диабета второго типа, следует заниматься физически активными занятиями, заявила ранее врач-терапевт Надежда Чернышова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
