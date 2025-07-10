Объем продаж российских аналогов препаратов для похудения «Оземпика» и «Мунджаро» увеличился в шесть раз в I квартале 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024 года, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Эти лекарства, указано в публикации, производятся на основе семаглутида и тирзепатида. Рост спроса в ЦРПТ объяснили «масштабом проблемы ожирения в России». Преснякова отметила, что далеко не все люди, страдающие от ожирения, обращаются к специалистам.

«На протяжении последних нескольких лет, рынок гипогликемических препаратов в России демонстрирует стабильный рост в связи с увеличивающимся числом пациентов, страдающих сахарным диабетом II типа. Один из основных факторов возникновения этого заболевания – избыточный вес. Однако не все, кто сталкивается с проблемой ожирения, обращаются за помощью к специалистам, предпочитая самостоятельно лечиться. В принятии решения о выборе биодобавок и лекарств часто руководствуются советами и рекламой. Из различных источников информации известные личности, так называемые лидеры мнений, демонстрируют удивительные результаты по снижению веса, признавая, что им удалось достичь успеха с помощью инъекционного препарата, содержащего активное вещество «семаглутид». Однако никто не раскрывает, какие последствия для здоровья могут быть связаны с таким способом похудения», - рассказала эксперт.