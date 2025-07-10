Оземпическое безумие: Продажи препаратов для экстренного похудения бьют рекорды
Продажи препаратов для похудения растут во всем мире, однако не все люди, приобретающие их, знают о страшных последствиях, сказала НСН Виктория Преснякова.
Люди интересуются «Оземпиком», насмотревшись соцсетей «звезд», которые, в свою очередь, умалчивают реальные страшные последствия самостоятельного назначения препарата, заявила в эфире НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Объем продаж российских аналогов препаратов для похудения «Оземпика» и «Мунджаро» увеличился в шесть раз в I квартале 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024 года, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Эти лекарства, указано в публикации, производятся на основе семаглутида и тирзепатида. Рост спроса в ЦРПТ объяснили «масштабом проблемы ожирения в России». Преснякова отметила, что далеко не все люди, страдающие от ожирения, обращаются к специалистам.
«На протяжении последних нескольких лет, рынок гипогликемических препаратов в России демонстрирует стабильный рост в связи с увеличивающимся числом пациентов, страдающих сахарным диабетом II типа. Один из основных факторов возникновения этого заболевания – избыточный вес. Однако не все, кто сталкивается с проблемой ожирения, обращаются за помощью к специалистам, предпочитая самостоятельно лечиться. В принятии решения о выборе биодобавок и лекарств часто руководствуются советами и рекламой. Из различных источников информации известные личности, так называемые лидеры мнений, демонстрируют удивительные результаты по снижению веса, признавая, что им удалось достичь успеха с помощью инъекционного препарата, содержащего активное вещество «семаглутид». Однако никто не раскрывает, какие последствия для здоровья могут быть связаны с таким способом похудения», - рассказала эксперт.
По ее словам, продажи препаратов для экстренного похудения бьют рекорды.
«Продажи препарата "Оземпик" от датской компании "Ново Нордиск" достигли рекордных показателей, вызвав интерес к такому явлению как "Оземпический туризм" в Европе. Например, жители Бельгии активно приобретают его в аптеках Голландии и Франции, расположенных в приграничных районах. В Россию поставки "Оземпика" прекратились с декабря прошлого года после того, как компания официально уведомила об этом регулятора. В настоящее время на российском рынке доступны дженерики "Оземпика" отечественного производства, такие как препарат компании "Герофарм" – "Семавик", продажи которых в первом квартале 2024 года превысили объем реализации за весь предыдущий год», - отметила Преснякова.
Специалист также указала на опасности покупки таких препаратов через сомнительные ресурсы.
«На различных платформах, включая доски объявлений, социальные сети и маркетплейсы, можно найти множество предложений оригинального препарата "Оземпик". Однако следует быть осторожным, так как происхождение и качество такого препарата вызывают вопросы. Следует помнить, что "Оземпик" - термолабильный препарат, требующий особых условий хранения и перевозки. Даже незначительное нарушение температурного режима хранения более суток может привести к изменению химического состава препарата, превращая его в токсичное вещество, способное нанести вред здоровью пациента или даже привести к смертельному исходу. Кроме того, препарат «семаглутид» следует принимать только по назначению врача под его пристальным наблюдением», - сказала собеседница НСН.
Она также раскрыла побочные эффекты от таких препаратов.
«Препарат может вызывать ряд побочных эффектов, включая тошноту, рвоту, диарею, запоры, панкреатит, опухоли щитовидной железы, проблемы со желчным пузырем (такие как холецистит или желчнокаменная болезнь), депрессию, тревогу, ухудшение функции почек, особенно у пациентов с существующими заболеваниями. Важно осознать, стоит ли быстрый результат этих побочных эффектов», - заключила эксперт.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила НСН, что россияне не могут позволить себе покупать качественные продукты питания, поэтому заменяют высокобелковую пищу быстрыми углеводами, в том числе сладким.
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