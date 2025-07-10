В Госдуме призвали обращаться к препаратам для похудения только в крайнем случае

В России уже есть отечественные аналоги нашумевшего «Оземпика», но перед началом приема таких лекарств нужно попробовать и другие методы, сказал в пресс-центре НСН Фдедот Тумусов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в пресс-центре НСН призвал россиян, страдающих ожирением, не назначать себе лекарства, а сначала попробовать другие методы борьбы с недугом.

Оземпическое безумие: Продажи препаратов для экстренного похудения бьют рекорды
«Раньше людям, страдающим ожирением, говорили, мол, голодать и заниматься спортом. Но это не всегда помогает. Сейчас существуют специальные средства, тот же самый «Оземпик», но у нас есть и российские аналоги. Насколько я знаю, существует уже две-три разновидности таких средств. В первую очередь должно быть предоставлено людям разъяснение, почему нездоровый образ жизни - это плохо. Если же человеку не помогают ни правильное питание, ни спорт, то только в этом случае стоит задумываться над препаратами», - сказал собеседник НСН.

Ранее Тумусов рассказал в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеОжирениеЗдоровое ПитаниеЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры