В Госдуме призвали обращаться к препаратам для похудения только в крайнем случае
10 июля 202515:46
Александра Веснина
В России уже есть отечественные аналоги нашумевшего «Оземпика», но перед началом приема таких лекарств нужно попробовать и другие методы, сказал в пресс-центре НСН Фдедот Тумусов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в пресс-центре НСН призвал россиян, страдающих ожирением, не назначать себе лекарства, а сначала попробовать другие методы борьбы с недугом.
«Раньше людям, страдающим ожирением, говорили, мол, голодать и заниматься спортом. Но это не всегда помогает. Сейчас существуют специальные средства, тот же самый «Оземпик», но у нас есть и российские аналоги. Насколько я знаю, существует уже две-три разновидности таких средств. В первую очередь должно быть предоставлено людям разъяснение, почему нездоровый образ жизни - это плохо. Если же человеку не помогают ни правильное питание, ни спорт, то только в этом случае стоит задумываться над препаратами», - сказал собеседник НСН.
Ранее Тумусов рассказал в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.
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