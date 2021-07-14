Россия заняла четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19
Россия вновь оказалась на четвертом месте по числу заболеваний коронавирусом в мировом списке, пишет «Коммерсант».
РФ сменила Францию, которая опустилась на пятое место. Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 всего зарегистрировал 5 млн 833 тыс. 175 случаев заражения. В стране в последние дни выявляют более 24 тыс. заражений.
По числу смертей от коронавируса Россия также опережает Францию — 145 тыс. против 111 тыс. Первое место по числу заражений занимают США (33,9 млн). Далее идут Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,2 млн).
Ранее эпидемиологи Университета Нотр-Дам в американском штате Индиана сравнили риски передачи коронавирусной инфекции от симптоматических и бессимптомных носителей вируса и выяснили, что риск заражения от бессимптомных носителей чуть ниже. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.org.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- Россия заняла четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19
- Клишас намерен перечитать Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ
- СМИ: часть штрафов с камер могут отменить
- В Минэке не поддержали продажу единственного жилья должиков
- Стало известно о переносе старта «Союза» с Байконура
- Во время протестов на Кубе погиб один человек
- Американские власти запретили ввоз собак из РФ
- Украинские горняки перекрыли вторую трассу из-за долгов по зарплате
- Путин назвал свою статью про Украину «честной»
- СМИ: Племянник Путина будет баллотироваться в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru