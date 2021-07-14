Россия заняла четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19

РФ сменила Францию, которая опустилась на пятое место. Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 всего зарегистрировал 5 млн 833 тыс. 175 случаев заражения. В стране в последние дни выявляют более 24 тыс. заражений.

По числу смертей от коронавируса Россия также опережает Францию — 145 тыс. против 111 тыс. Первое место по числу заражений занимают США (33,9 млн). Далее идут Индия (30,9 млн) и Бразилия (19,2 млн).

Ранее эпидемиологи Университета Нотр-Дам в американском штате Индиана сравнили риски передачи коронавирусной инфекции от симптоматических и бессимптомных носителей вируса и выяснили, что риск заражения от бессимптомных носителей чуть ниже. Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.org.

