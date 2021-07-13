Жара и пандемия коронавируса в Москве вызвали рост смертности

Рост смертности в Москве по отношению к июню прошлого года составил 3 145 случаев: в первый летний месяц нынешнего года в столице зарегистрировали 16 271 смерть. При этом коронавирусная инфекция в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечена в 5 527 случаях, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве объяснили рост смертности значительным влиянием двух основных причин.

«Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5 тыс. 942 случаев и по сравнению с маем (2 тыс. 812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах — ежедневно от 1,7 тыс. до 1,9 тыс. человек. Больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ, достигло 600-700 человек)», — отметили в Депздраве.

Эпидемиологи связывают такой рост прежде всего с распространением штамма «дельта», который более заразен и вызывает более тяжелое течение болезни. Коронавирус в июне стал основной причиной смерти 4 886 человек, еще 641 человек умерли по другим причинам с сопутствующим COVID-19.

Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая привела к обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи отмечают, что жаркая погода провоцирует потерю жидкости в организме, увеличение вязкости крови, грозящее резким повышением риска тромбообразования, а также падение давления, которое может стать причиной инсульта.

«Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин — резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды», — заключили в департаменте здравоохранения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составляет 2,78% при учете случаев, где коронавирус стал основной причиной, или 3,88%, если учесть все случаи с COVID-19 в качестве основного или сопутствующего заболевания.

В Депздраве напомнили, что единственный эффективный способ защиты от коронавируса и его тяжелейших последствий — вакцинация. Прививку можно сделать в 119 центрах на базе столичных поликлиник по предварительной записи, без выходных с 8:00 до 22:00. Пройти вакцинацию без записи можно в павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других общественных местах.

«Среди них центр вакцинации в Гостином дворе — один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. Режим его работы был расширен — теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки», — уточнили в департаменте.

Иностранные граждане, проживающие или работающие в Москве, могут сделать прививку в крупнейшем центре вакцинации в «Лужниках», а также в других пунктах, в том числе, в 25 городских поликлиниках.

