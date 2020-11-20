Россия побила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - больше 24 тысяч

В России за сутки зарегистрировано 24 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Такое число выявленных случаев заболевания отмечено впервые с начала пандемии.

Умер 461 пациент с ковидом, а выздоровели 24 758 человек, пишет «Свободная пресса».