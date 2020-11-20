Россия побила рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - больше 24 тысяч
В России за сутки зарегистрировано 24 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Такое число выявленных случаев заболевания отмечено впервые с начала пандемии.
Умер 461 пациент с ковидом, а выздоровели 24 758 человек, пишет «Свободная пресса».
При этом в Москве за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 - 6902. Среди регионов с самой большой выявляемостью нового вируса также Санкт-Петербург - 2394 и Подмосковье - 887, сообщает телеканал «360».
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн коронавируса нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.
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Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru