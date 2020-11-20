Вирусолог призвал россиян не ждать третью волну коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи, число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что стало максимальным показателем с начала августа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения страны Юн Тхэ Хо.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.