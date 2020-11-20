Вирусолог призвал россиян не ждать третью волну коронавируса
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, есть ли волны в пандемии коронавируса.
Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи, число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что стало максимальным показателем с начала августа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения страны Юн Тхэ Хо.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.
«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.
Он рассказал, что основной фактор заражения – общение между людьми, ибо заражаются друг от друга в помещениях. Пандемия закончиться тогда, когда завершится процесс заражения, для этого потребуется коллективный иммунитет порядка 60-80% популяции, добавил Малышев.
Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что заболеваемость коронавирусом снизится после начала массовой вакцинации.
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