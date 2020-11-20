В Сеуле объявили о третьей волне коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо.

Он сообщил, что число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что стало максимальным показателем с начала августа. Всего же в стране за этот период зафиксировано 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017, передает ТАСС.

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Премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан отказаться от новогодних и прочих вечеринок. Пожилых людей он попросил ограничить прогулки и всевозможные встречи.

К руководителям компаний премьер обратился с просьбой увеличить число сотрудников, работающих удаленно.

Чон Се Гюн добавил, что если с инфекцией не удастся справиться сейчас, то придется снова вводить более жесткие ограничения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала сроки регистрации вакцины от COVID-19 в Европе, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
ТЕГИ:КоронавирусЮжная Корея
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