В Сеуле объявили о третьей волне коронавируса
Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо.
Он сообщил, что число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что стало максимальным показателем с начала августа. Всего же в стране за этот период зафиксировано 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017, передает ТАСС.
Премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан отказаться от новогодних и прочих вечеринок. Пожилых людей он попросил ограничить прогулки и всевозможные встречи.
К руководителям компаний премьер обратился с просьбой увеличить число сотрудников, работающих удаленно.
Чон Се Гюн добавил, что если с инфекцией не удастся справиться сейчас, то придется снова вводить более жесткие ограничения.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала сроки регистрации вакцины от COVID-19 в Европе, передает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru