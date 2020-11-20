В Сеуле объявили о третьей волне коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Южной Кореи. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо.

Он сообщил, что число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что стало максимальным показателем с начала августа. Всего же в стране за этот период зафиксировано 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017, передает ТАСС.