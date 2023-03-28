Российские ученые разрабатывают БАДы из сверчков и тараканов

Биологи Томского госуниверситета разрабатывают пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных – сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам руководителя проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасии Симаковой, наземные беспозвоночные представляют интерес в качестве пищи для человека, кормов для животных, в биомедицине. Они представляют ценность как ценный источник белка, витаминов и микроэлементов.

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Мраморные тараканы, сверчки, моллюски и дождевые черви содержат мало калорий, очень быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании.

Созданные с помощью этих животных БАДы, по словам Симаковой, не предназначены для замены говядины, свинины, курицы и других видов белка в пище человека. Они предназначены дать организму жизненно важные элементы, которые он недополучает из привычного рациона.

По словам ученых, с точки зрения экономики выращивание беспозвоночных является более рентабельным, чем традиционное сельское хозяйство.

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева ранее заявила, что с 1 октября 2023 года в России может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок, передает НСН.

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ФОТО: Википедия
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