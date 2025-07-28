В Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Почти 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии. Об этом пишет Bild.
Авария произошла накануне вечером. С рельсов сошли два вагона состава компании Deutsche Bahn, следовавшего из Зигмарингена в Ульм.
По данным издания, в результате ЧП погибли три человека, двое из них - сотрудники Deutsche Bahn. Скончался в том числе машинист поезда. Пострадали около 50 человек, у 25 зафиксированы тяжелые травмы.
Как сообщили в полиции Баден-Вюртемберга, причиной ЧП мог стать оползень.
«Предположительно, из-за проливных дождей, которые наблюдались в районе происшествия, одна из канализационных шахт оказалась переполнена. Вода вызвала сход почвы с уклона к рельсовой колее», - указали правоохранители.
Полиция подчеркнула, что это спровоцировало сход состава.
Ранее в городе Амурске в Хабаровском крае сошел с рельсов маневровый локомотив с десятью вагонами угля, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слетавшая в космос Юлия Пересильд призналась, что не любит рисковать
- СМИ: США приостановили ограничения на экспорт в Китай
- «Роскосмос» планирует продавать на аукционах изделия после полетов
- В Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
- Маск: Samsung будет производить для Tesla чипы нового поколения
- «Тройное фиаско!»: США и ЕС заключили торговую сделку
- «Аэрофлот» предупредил о сбое в работе своих информационных систем
- На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
- В Британии задержали недовольного Трампом и угрожавшего бомбой авиапассажира
- Над территорией России сбили семь украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru