В Германии около 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов

Почти 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии. Об этом пишет Bild.

Авария произошла накануне вечером. С рельсов сошли два вагона состава компании Deutsche Bahn, следовавшего из Зигмарингена в Ульм.

По данным издания, в результате ЧП погибли три человека, двое из них - сотрудники Deutsche Bahn. Скончался в том числе машинист поезда. Пострадали около 50 человек, у 25 зафиксированы тяжелые травмы.

Как сообщили в полиции Баден-Вюртемберга, причиной ЧП мог стать оползень.

«Предположительно, из-за проливных дождей, которые наблюдались в районе происшествия, одна из канализационных шахт оказалась переполнена. Вода вызвала сход почвы с уклона к рельсовой колее», - указали правоохранители.

Полиция подчеркнула, что это спровоцировало сход состава.

Ранее в городе Амурске в Хабаровском крае сошел с рельсов маневровый локомотив с десятью вагонами угля, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

