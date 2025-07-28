Над территорией России сбили семь украинских БПЛА
Семь беспилотников ВСУ самолетного типа сбили над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении ведомства.
Четыре БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по одному - над Орловской, Калужской, Брянской областями.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе региона отразили атаку дронов. В результате возле хутора Васецкий произошел пожар, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru