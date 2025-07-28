СМИ: Перегрев океанов угрожает миру климатической катастрофой

Как заявили китайские ученые, это происходило на протяжении рекордно длительного промежутка времени. Продолжительные периоды жаркой погоды в 2023 году распространились на 96% поверхности Мирового океана. Эти события стали самыми масштабными за последние 40 лет.

Показатели могут потенциально послужить ранним предупреждением о приближающемся переломном моменте в климатической системе Земли. Больше всего жара ударила по северной части Атлантического океана, по северу, юго-западу и тропическим частям востока Тихого океана.

Уплотнение арктического льда положительно повлияет на климатическую обстановку, однако любое искусственное воздействие на природную экосистему может привести и к негативным последствиям. Об этом в беседе с НСН рассказала гляциолог, ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.

