Маск: Samsung будет производить для Tesla чипы нового поколения
Южнокорейская компания Samsung поможет американскому производителю электромобилей Tesla с выпуском чипов AI6. Об этом сообщил глава компании из США Илон Маск.
«Гигантский новый завод Samsung в Техасе будет предназначен для производства чипов Tesla следующего поколения AI6», - написал бизнесмен в соцсети Х.
Маск подчеркнул, что южнокорейская организация согласилась позволить Tesla поучаствовать в максимизации эффективности производства.
Ранее СМИ сообщали, что Samsung начнет выпускать полупроводниковую продукцию для Tesla в рамках сделки на $16,5 млрд. Соглашение рассчитано до конца 2033 года.
Между тем Илон Маск подал документы на регистрацию собственной партии в США, пишет Ura.ru.
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