Маск: Samsung будет производить для Tesla чипы нового поколения

Южнокорейская компания Samsung поможет американскому производителю электромобилей Tesla с выпуском чипов AI6. Об этом сообщил глава компании из США Илон Маск.

«Гигантский новый завод Samsung в Техасе будет предназначен для производства чипов Tesla следующего поколения AI6», - написал бизнесмен в соцсети Х.

Маск подчеркнул, что южнокорейская организация согласилась позволить Tesla поучаствовать в максимизации эффективности производства.

Ранее СМИ сообщали, что Samsung начнет выпускать полупроводниковую продукцию для Tesla в рамках сделки на $16,5 млрд. Соглашение рассчитано до конца 2033 года.

Между тем Илон Маск подал документы на регистрацию собственной партии в США, пишет Ura.ru.

