В Британии задержали недовольного Трампом и угрожавшего бомбой авиапассажира

Самолет британской авиакомпании EasyJet из Лутона совершил посадку в шотландском Глазго из-за пассажира, недовольного президентом США Дональдом Трампом и угрожавшего взорвать бомбу. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, 41-летний мужчина, который был недоволен политикой американского главы государства, намеревался отправить «сообщение» Трампу, находившемуся с визитом в Шотландии. Пассажир громко заявил о своих намерениях и пригрозил наличием бомбы, попытавшись запугать находившихся на борту. Дебошира скрутили трое мужчин, они дождались полиции и передали задержанного правоохранителям.

«Рейс... был встречен полицией по прибытии в Глазго, где они поднялись на борт самолета и вывели пассажира из-за его поведения на борту», — рассказал официальный представитель EasyJet.

Во время инцидента на борту никто не пострадал.

Ранее в шотландских Эдинбурге и Абердине прошли акции протеста против визита Дональда Трампа, пишет 360.ru.

