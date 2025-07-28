На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
28 июля 202507:58
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на восточном побережье острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом заявили в Главном метеорологическом управлении страны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 метров. Максимальная сила толчков достигала четырех баллов по действующей в Японии семибалльной шкале.
Угрозы цунами не было. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в южной части Тихого океана близ острова Маккуори зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru