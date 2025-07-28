На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на восточном побережье острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом заявили в Главном метеорологическом управлении страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 метров. Максимальная сила толчков достигала четырех баллов по действующей в Японии семибалльной шкале.

Угрозы цунами не было. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в южной части Тихого океана близ острова Маккуори зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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