«Тройное фиаско!»: США и ЕС заключили торговую сделку
Заключенную между США и Евросоюзом сделку некоторые европейские политики сочли кабальной с точки зрения политики, экономики и морали, кроме того, в Евросоюзе по-прежнему растет недовольство Трампом из-за якобы недостаточного давления на Россию.
США и Евросоюз заключили торговую сделку. Об этом после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил американский лидер Дональд Трамп.
Согласно договоренностям, ЕС приобретет у США энергоресурсы на сумму $750 млрд, а также дополнительно вложит $600 млрд в американскую экономику.
Кроме того, все члены Евросоюза откроют рынки для беспошлинной торговли с США, также стороны договорились о едином тарифе на импорт автомобилей в размере 15%. Согласился Евросоюз и на приобретение значительного объема военной техники производства США. По мнению Трампа, достигнутое соглашение выгодно как для Вашингтона, так и для ЕС.
Затронуло соглашение и поставки топлива — так, Еврокомиссия пообещала США, что Евросоюз полностью откажется от российских нефти и газа и перейдет на ядерное топливо и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Взамен ЕС получит снижение торговых тарифов.
Урсула фон дер Ляйен добавила, что американские пошлины сократятся с 30% до 15% и отметила, что американский СПГ намного лучше российских ресурсов.
ФИАСКО ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА
Между тем далеко не все в Евросоюзе довольны заключенной сделкой. Так, глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала в соцсети X заключенную сделку фиаско с политической, экономической и моральной точек зрения.
По мнению Ле Пен, политическое фиаско заключается в том, что Евросоюз получили более худшие условия торговых соглашений по сравнению с Великобританией.
«Комиссия приняла асимметричные положения, которые сама Франция, управляемая патриотически настроенным правительством, никогда бы не приняла. Сотни миллиардов евро газа, а также оружия придется ежегодно импортировать из Соединенных Штатов. Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета», — обосновала Ле Пен экономический провал соглашения.
Также соглашение ставит в менее выгодное положение французских фермеров, принося их «в жертву немецкой промышленности», заявила французский политик.
УКРАИНА НА БЛЮДЕЧКЕ
Впрочем, не одно лишь заключенное соглашение — повод для некоторых европейских политиков возмущаться действиями Трампа: с повестки дня не сходят попытки американского лидера урегулировать российско-украинский конфликт. Так, в интервью немецкой газете Welt глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Трамп «на блюдечке с голубой каемочкой» преподнес своему российскому коллеге Владимиру Путину восточные регионы Украины и Крым.
«Украина хочет мира, Россия — нет. Если бы Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — отметила она.
Вместе с тем австрийский министр полагает, что российской армии все сложнее выполнять свои задачи на Украине, к тому же, подчеркнула Майнль-Райзингер, время работает против России.
Нарастить поддержку Украины требует и французский лидер Эммануэль Макрон — он заявил, что намерен «усилить давление на Россию», чтобы добиться прекращения огня. Лишь после этого, убежден президент Франции, можно будет вести переговоры «с полным участием европейцев» для достижения «прочного и долговременного мира». Об этом Макрон заявил в соцсети X после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что в ходе разговора с украинским лидером был затронут вопрос о борьбе с коррупцией на Украине.
«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию. Мы <...> подтвердили важность борьбы с коррупцией под руководством независимых и в полной мере действующих институтов», — подчеркнул Макрон.
Вопрос поддержки Украины президент Франции намерен обсудить и с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Кроме того, Мерц и Макрон собираются провести с Зеленским содержательные переговоры касательно противодействия коррупции на Украине, сообщило издание Bild со ссылкой на официального представителя правительства Германии Стефана Корнелиуса.
К слову о борьбе с коррупцией — как раз-таки недавний скандал, случившийся из-за действий Зеленского против антикоррупционных агентств, послужил поводом для сокращения финансовой помощи со стороны Евросоюза, напомнила газета New York Times. Так, 25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил о сокращении Евросоюзом помощи Киеву из-за непроведения Украиной ряда реформ.
И это, отметило издание, безусловно, стало неудачей для украинского лидера, хотя Зеленский и никак это публично не комментировал. Президент Украины зависит от финансовой поддержки Евросоюза, особенно на фоне отсутствия помощи из Вашингтона, подчеркнуло издание.
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