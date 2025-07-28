США и Евросоюз заключили торговую сделку. Об этом после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил американский лидер Дональд Трамп.

Согласно договоренностям, ЕС приобретет у США энергоресурсы на сумму $750 млрд, а также дополнительно вложит $600 млрд в американскую экономику.

Кроме того, все члены Евросоюза откроют рынки для беспошлинной торговли с США, также стороны договорились о едином тарифе на импорт автомобилей в размере 15%. Согласился Евросоюз и на приобретение значительного объема военной техники производства США. По мнению Трампа, достигнутое соглашение выгодно как для Вашингтона, так и для ЕС.

Затронуло соглашение и поставки топлива — так, Еврокомиссия пообещала США, что Евросоюз полностью откажется от российских нефти и газа и перейдет на ядерное топливо и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Взамен ЕС получит снижение торговых тарифов.