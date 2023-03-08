Красноярский депутат попал в реанимацию после принятия БАДа с мухомором

По его словам, «обычную биодобавку для сна» он купил на Даниловском рынке. Парламентарий объяснил необходимость в добавке тем, что он дважды в неделю летает «туда-обратно», из-за чего нарушается сон. Медиков вызвала невеста Терехова, которая испугалась, что во сне он вел себя «тревожно».

Депутата уже выписали из НИИ им. Склифосовского.

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