Красноярский депутат попал в реанимацию после принятия БАДа с мухомором
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию в Москве после употребления биодобавок с мухоморами, заявил он в Telegram.
По его словам, «обычную биодобавку для сна» он купил на Даниловском рынке. Парламентарий объяснил необходимость в добавке тем, что он дважды в неделю летает «туда-обратно», из-за чего нарушается сон. Медиков вызвала невеста Терехова, которая испугалась, что во сне он вел себя «тревожно».
Депутата уже выписали из НИИ им. Склифосовского.
Ранее эксперты рассказали, чем опасны БАДы из мухоморов.
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