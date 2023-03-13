В России могут ввести обязательную маркировку БАДов
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева заявила, что с 1 октября 2023 года в России может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов), сообщает РИА Новости.
По её словам, Минпромторгом уже подготовлен проект соответствующего постановления, которое предполагает поэтапное внедрение маркировки в течение двух лет.
«С 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября - начало обязательной маркировки производителями и импортерами», - уточнила она.
Приезжева добавила, что с 1 марта 2024 года предлагается ввести обязательную фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а «поштучная прослеживаемость должна» заработать с 1 сентября 2025 года.
Ранее в реанимацию попал депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который пояснил, что это произошло после того, как он принял биодобавки с мухоморами, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Байден не обещает проблем налогоплательщикам из-за банкротства банков
- Законопроект об ограничении допуска к гостайне внесли в Госдуму
- Климатические активисты приклеились к стенам офиса правящей партии Польши
- Журналист Караулов объяснил новое уголовное дело из-за Михалкова
- Еврокомиссия заявила об отсутствии новых данных по утечке на «Северных потоках»
- Суд в Москве определил наказание для «стриптизёров» в метро. Видео
- Туристам на Бали после крупных ДТП запретили арендовать мотоциклы
- В России могут ввести обязательную маркировку БАДов
- СМИ сообщили о помиловании в Иране 22 тысяч задержанных учатников протестов
- Нефть резко дешевеет из-за опасений кризиса в банковской сфере США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru