В России могут ввести обязательную маркировку БАДов

По её словам, Минпромторгом уже подготовлен проект соответствующего постановления, которое предполагает поэтапное внедрение маркировки в течение двух лет.

«С 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября - начало обязательной маркировки производителями и импортерами», - уточнила она.

Приезжева добавила, что с 1 марта 2024 года предлагается ввести обязательную фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а «поштучная прослеживаемость должна» заработать с 1 сентября 2025 года.

Ранее в реанимацию попал депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов, который пояснил, что это произошло после того, как он принял биодобавки с мухоморами, сообщает RT.