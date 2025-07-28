«Аэрофлот» предупредил о сбое в работе своих информационных систем
Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», - говорится в сообщении.
В «Аэрофлоте» попросили пассажиров следить за данными онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и объявлениями по громкой связи в воздушной гавани.
Перевозчик подчеркнул, что специалисты работают над минимизацией рисков выполнения плана полетов и восстановлением штатной работы сервисов.
На минувшей неделе «Аэрофлот» объявил о стабилизации расписания после вынужденной корректировки по всей маршрутной сети, пишет Ura.ru. Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предложили вернуть деньги или перебронировать билеты на ближайшие 10 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru