«Аэрофлот» предупредил о сбое в работе своих информационных систем

Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», - говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» попросили пассажиров следить за данными онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и объявлениями по громкой связи в воздушной гавани.

Перевозчик подчеркнул, что специалисты работают над минимизацией рисков выполнения плана полетов и восстановлением штатной работы сервисов.

На минувшей неделе «Аэрофлот» объявил о стабилизации расписания после вынужденной корректировки по всей маршрутной сети, пишет Ura.ru. Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предложили вернуть деньги или перебронировать билеты на ближайшие 10 дней.

