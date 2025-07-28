В Пхеньяне приземлился первый прямой рейс из Москвы
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в столице КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Борт прилетел в 09:30 (03:30 мск), его торжественно встретили в аэропорту Пхеньяна. В северокорейскую столицу прибыла делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, возглавляющим со стороны РФ межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. Ее членам, а также экипажу самолета, вручили цветы.
Полет в Пхеньян состоялся на самолете Boeing 777-200ER, который вмещает 440 пассажиров. Борт вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» накануне вечером и провел в пути около восьми часов, пишет Ura.ru. Во время полета объявления делались на русском и корейском языках.
Ранее Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в Северную Корею. Продажа билетов из Москвы в Пхеньян стартовала 18 июля, перелет стоил от 44,7 тысячи рублей. Полеты между двумя столицами планируют выполнять с частотой один раз в месяц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru