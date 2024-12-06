Российские химики доказали безопасность популярных консервантов Е202, Е203, Е201
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) выяснили, что популярные консерванты сорбат кальция (Е203), сорбат калия (Е202) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, поэтому безопасны. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Химики из ИОНХ РАН отметили, что считалось, что консервант сорбат калия при нагревании претерпевал некоторые изменения и впоследствии мог быть опасен для организма человека. Однако эксперименты показали, что его изменения не являются вредными для человека, как и изменения других сорбатов.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с НСН заявила, что пельмени полезны для иммунитета, так как это блюдо содержит белки, углеводы и необходимые жиры, а мясной бульон «буквально растворяет оболочки бактерий» из-за ферментов.
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- Российские химики доказали безопасность популярных консервантов Е202, Е203, Е201
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru