Российские химики доказали безопасность популярных консервантов Е202, Е203, Е201

Химики из ИОНХ РАН отметили, что считалось, что консервант сорбат калия при нагревании претерпевал некоторые изменения и впоследствии мог быть опасен для организма человека. Однако эксперименты показали, что его изменения не являются вредными для человека, как и изменения других сорбатов.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с НСН заявила, что пельмени полезны для иммунитета, так как это блюдо содержит белки, углеводы и необходимые жиры, а мясной бульон «буквально растворяет оболочки бактерий» из-за ферментов.

