Российские химики доказали безопасность популярных консервантов Е202, Е203, Е201

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) выяснили, что популярные консерванты сорбат кальция (Е203), сорбат калия (Е202) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, поэтому безопасны. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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Химики из ИОНХ РАН отметили, что считалось, что консервант сорбат калия при нагревании претерпевал некоторые изменения и впоследствии мог быть опасен для организма человека. Однако эксперименты показали, что его изменения не являются вредными для человека, как и изменения других сорбатов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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