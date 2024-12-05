«Только без майонеза!»: Врач подтвердила, что пельмени повышают иммунитет
При нормальном весе пельмени можно есть по 200 грамм в день, но без майонеза или кетчупа, заявила НСН Марият Мухина.
Пельмени полезны для иммунитета, так как это блюдо содержит белки, углеводы и необходимые жиры, а мясной бульон «буквально растворяет оболочки бактерий» из-за ферментов, рассказала НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что пельмени могут быть полезны, хотя и обладают высокой калорийностью. По словам телеведущих, в этом продукте есть мясо, в нем содержится селен, необходимый для хорошей работы макрофагов — иммунных клеток, которые пожирают и разрушают микробы, поступающие в организм извне. Мухина раскрыла все полезные свойства этого продукта.
«Да, это блюдо всегда сохраняло иммунитет. В основе знаменитого сибирского здоровья лежат именно пельмени, по ингредиентам там полностью сбалансированный состав по белку, по углеводам и по микроэлементам, которые нам дает лук и чеснок. Арахидоновая кислота здесь в жировой составляющей животного происхождения, она повышает иммунитет как раз. Блюдо очень долго хранится в замороженном виде. А в мясном бульоне есть антибактериальные вещества, например, лизоцим, это фермент, который буквально растворяет оболочки бактерий. Это все сочетание есть в пельменях. Во всех кухнях мира есть свои пельмени, даже равиоли в итальянской кухне – это тоже прототип. Это такое базовое блюдо, в Азии есть гедза, манты и хинкали – в грузинской кухне», - рассказала она.
Мухина отметила, что человек при нормальном весе может спокойно есть по 200 грамм пельменей в день, но от майонеза точно стоит отказаться.
«Что касается влияния на фигуру. Конечно, человеку, который страдает от ожирения, пельмени не рекомендуются. Но можно делать пельмени из отрубного теста, использовать не муку, а отруби молотые. Современные диетологи разрешают пельмени своим пациентам. При нормальном весе пельмени можно есть целую порцию по 200 грамм в день. Но помним, что все зло заключается в соусах. Древние соусы как раз полезны, например, кефир с чесноком и так далее, натуральные соусы без сахара. Майонез и кетчупы – это зло, там консерванты и непонятный состав. При пельменях именно за счет соусов идет набор веса. Соус может дать ту же калорийность, что и сами пельмени», - предупредила врач.
Норма употребления пельменей – 1-2 раза в неделю, так как они являются калорийным продуктом, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров, передает «Радиоточка НСН».
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