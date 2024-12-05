«Уголовка врачам!»: Депутат Соломатина о последствиях новых клинических рекомендаций

Новые клинические рекомендации для медучреждений приведут к тому, что врачам придется доказывать свою невиновность, объясняя, почему они не смогли оказать ту или иную услугу, заявила НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, в большинстве больниц регионов для этого просто не хватает оборудования.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию с вводимой с 1 января 2025 года обязанностью оказывать всю медицинскую помощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями (КР). Сейчас за медиками остается право выбора тех или иных подходов к лечению. Врачи опасаются, что возможности и материально-техническая база многих региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение КР по многим профилям, что вызовет правовые и финансовые последствия для клиник и врачей, пишет «Коммерсант». Соломатина призналась, что депутаты тоже обеспокоены этим вопросом.