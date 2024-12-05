«Уголовка врачам!»: Депутат Соломатина о последствиях новых клинических рекомендаций
Татьяна Соломатина заявила НСН, что регионы не готовы оказывать медицинскую помощь в соответствии с клиническими рекомендациями с 1 января из-за нехватки оборудования и кадров.
Новые клинические рекомендации для медучреждений приведут к тому, что врачам придется доказывать свою невиновность, объясняя, почему они не смогли оказать ту или иную услугу, заявила НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, в большинстве больниц регионов для этого просто не хватает оборудования.
Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию с вводимой с 1 января 2025 года обязанностью оказывать всю медицинскую помощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями (КР). Сейчас за медиками остается право выбора тех или иных подходов к лечению. Врачи опасаются, что возможности и материально-техническая база многих региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение КР по многим профилям, что вызовет правовые и финансовые последствия для клиник и врачей, пишет «Коммерсант». Соломатина призналась, что депутаты тоже обеспокоены этим вопросом.
«В таком случае нужно делать материально-техническую базу и кадровый потенциал во всех регионах одинаковый. Мы сегодня такого не имеем. Да, Минздрав предпринимает все, чтобы закупать оборудование. Но сегодня даже не в каждой центральной районной больнице есть то оборудование, которое должно быть для выполнения тех или иных клинических рекомендаций. Допустим, в клинических рекомендациях написано, что нужно сделать КТ, МРТ или рентген, но не во всех учреждениях есть такая возможность. Бывает, что аппараты ломаются, клиника не может физически какое-то время предоставить ту или иную услугу», - отметила Соломатина.
По ее словам, врачу в таком случае будет грозить 238 статья УК за некачественное оказание услуг.
«И все это будет нарушением, проверяющим органам не объяснишь, что в это время аппарат был сломан. Будут последствия для клиники и для врача. Врачу грозит 238 статья УК за некачественное оказание медицинских услуг. На качестве услуг это вряд ли скажется. А в плане отчетности будет сложнее», - рассказала она.
В связи с этим депутат подчеркнула, что вводить клинические рекомендации необходимо было только в нескольких регионах в качестве эксперимента.
«Через 25 дней эта обязанность вступает в силу, как тут успеть доработать? Депутаты тоже этим озабочены, я честно могу сказать. Наш комитет неоднократно поднимал этот вопрос. Минздрав многое сделал, разработаны положения, пояснения к клиническим рекомендациям. Но у нас большие сомнения, так как закон нужно исполнять. В законе прописаны клинические рекомендации. Минздрав говорит, что это именно рекомендации, но закон говорит совсем другое, что это носит обязательный характер. Я считаю, что мы пока не готовы. Мы должны были начать с нескольких регионов, где эти клинические рекомендации должны быть протестированы. Мы так обычно и делаем», - отметила депутат.
Молодых врачей после выпуска следует обязать три года проработать в больнице, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила, что сегодня в регионах фиксируется острая нехватка врачей, зачастую к врачу можно записаться только через несколько недель, что недопустимо, передает «Радиоточка НСН».
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