Роспотребнадзор заявил о 103 случаях штамма «омикрон» в России

В России выявили 103 случая заражения «омикроном». Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия-24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все очаги возникновения нового штамма коронавируса локализованы.

Попова отметила, что все случаи завозные.

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«Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие», - сказала глава ведомства.

Попова подчеркнула, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен, чтобы сдерживать распространение нового штамма.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов ранее призвал россиян не планировать поездки за рубеж в новогодние выходные, объяснив это распространением штамма коронавируса «омикрон».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммРоспотребнадзорАнна Попова
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