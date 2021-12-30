Роспотребнадзор заявил о 103 случаях штамма «омикрон» в России

«Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие», - сказала глава ведомства.

Попова подчеркнула, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен, чтобы сдерживать распространение нового штамма.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов ранее призвал россиян не планировать поездки за рубеж в новогодние выходные, объяснив это распространением штамма коронавируса «омикрон».



