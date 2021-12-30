Роспотребнадзор заявил о 103 случаях штамма «омикрон» в России
В России выявили 103 случая заражения «омикроном». Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия-24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все очаги возникновения нового штамма коронавируса локализованы.
Попова отметила, что все случаи завозные.
«Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие», - сказала глава ведомства.
Попова подчеркнула, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен, чтобы сдерживать распространение нового штамма.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов ранее призвал россиян не планировать поездки за рубеж в новогодние выходные, объяснив это распространением штамма коронавируса «омикрон».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Блогеру Хованскому продлили запрет определённых действий
- Роспотребнадзор заявил о 103 случаях штамма «омикрон» в России
- Песков рассказал о темах, которые будут обсуждать Путин и Байден
- Пресс-секретарь Зеленского допустил его телефонный разговор с Байденом
- Песков объяснил расхождение в данных об уровне коллективного иммунитета
- Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет обычный «полурабочий нерабочий день»
- Отец Алисы Тепляковой заявил, что она не пропускает экзамены в МГУ
- Мишустин исполнил желание мечтавшего побывать на кондитерской фабрике мальчика
- Актёр из «Каменской» Владимир Поночевный умер от ковида
- СМИ: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru