Россиянам рекомендовали не планировать зарубежные поездки из-за «омикрона»

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Чуланов отметил, что наиболее эффективный способ защититься от коронавируса — это вакцинация, пишет RT.

