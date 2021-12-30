Россиянам рекомендовали не планировать зарубежные поездки из-за «омикрона»
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов призвал россиян не планировать поездки за рубеж в новогодние выходные, объяснив это распространением штамма коронавируса «омикрон».
«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — приводит слова эксперта РИА Новости.
Чуланов отметил, что наиболее эффективный способ защититься от коронавируса — это вакцинация, пишет RT.
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