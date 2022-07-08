Роспотребнадзор: возможен подъем заболеваемости COVID-19

Некоторый подъем заболеваемости COVID-19 не исключен в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова.

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«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — сказал ученый. По его словам, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.

Семенов отметил, что скорее всего, рост заболеваемости коронавирусом будет у тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в Россию придут две новые волны коронавируса.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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