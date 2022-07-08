Роспотребнадзор: возможен подъем заболеваемости COVID-19

«Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — сказал ученый. По его словам, доля новых штаммов постоянно увеличивается, варианты ВА.4 и ВА5 в мире вытесняют стелс-омикрон.

Семенов отметил, что скорее всего, рост заболеваемости коронавирусом будет у тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в Россию придут две новые волны коронавируса.

