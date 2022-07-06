Он отметил, что последствиями коронавируса стали миллионы заболевших и погибших, произошел также мировой экономический кризис. Володин подчеркнул, что за это «Вашингтону необходимо понести ответственность».

«Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», — приводит RT слова депутата.

Ранее глава комиссии по расследованию причин пандемии от издания The Lancet, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс подтвердил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, напоминает телеканал «360». При этом «Свободная пресса» сообщает, что в мире вновь началась новая волна коронавируса.

