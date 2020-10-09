Роспотребнадзор рекомендовал отменить отдых с детьми на юге

Попова считает, что лучше всего сейчас отдохнуть с ребенком дома или на даче, передает RT.

Между тем, жители России скорректировали отпускные планы и освоили нетипичные направления для отдыха в условиях закрытия границ. По данным аналитиков, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

