Роспотребнадзор рекомендовал отменить отдых с детьми на юге
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала родителям не планировать отдых с детьми на юге из-за сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями.
Попова пояснила, что путешествие связано с перемещением на транспорте, перелетами. Между тем, сезонный подъем происходит на данный момент во всем мире. Так специалист ответила на «Российской газете» на вопрос о разумности поездок на юг с детьми.
Попова считает, что лучше всего сейчас отдохнуть с ребенком дома или на даче, передает RT.
Между тем, жители России скорректировали отпускные планы и освоили нетипичные направления для отдыха в условиях закрытия границ. По данным аналитиков, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.
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