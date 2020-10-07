Новости за ночь: Россияне объяснили выбор путешествий по России в 2020 году

17% опрошенных сообщили, что путешествовали по России из-за отсутствия у них визы, а 9% в принципе не могут выезжать за границу, передает RT.

Около 16% респондентов отметили другой вариант: часть признались, что ездили к родным или любят определённые регионы.

Всего в этом году смогли выбраться из дома практически каждому второму россиянину (44%). Еще 13% запланировали путешествие до конца декабря.

В опросе участвовали 1,7 тыс. человек.

Между тем, эксперты назвали недоработки программы туристического кешбэка, сообщает РИА ФАН. Одна из них - низкая информированность граждан о программе.







