Новости за ночь: Россияне объяснили выбор путешествий по России в 2020 году

Более половины россиян - 58% - путешествовали по России в нынешнем году из-за любви к стране. Таковы оказались результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Исследование показало, что пандемия коронавируса стала не единственной причиной, по которой россияне выбирали поездки по родной стране.

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17% опрошенных сообщили, что путешествовали по России из-за отсутствия у них визы, а 9% в принципе не могут выезжать за границу, передает RT.

Около 16% респондентов отметили другой вариант: часть признались, что ездили к родным или любят определённые регионы.

Всего в этом году смогли выбраться из дома практически каждому второму россиянину (44%). Еще 13% запланировали путешествие до конца декабря.

В опросе участвовали 1,7 тыс. человек.

Между тем, эксперты назвали недоработки программы туристического кешбэка, сообщает РИА ФАН. Одна из них - низкая информированность граждан о программе.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Компанийченко
ТЕГИ:Внутренний ТуризмОпросРоссияне
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