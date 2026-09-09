В российских регионах отмечается грибной бум

После дождливой погоды в лесах рекордные урожаи. По словам грибников, за пару часов можно набрать до 40 килограммов. В соцсетях люди хвастаются и соревнуются между собой — кто первый доберётся до урожайных полянок. А для многих сбор грибов превратился в сезонный бизнес.

Главная причина — аномально влажное уральское лето. В Екатеринбурге выпала двойная норма осадков, больше было только в 1937 году. Влажная и тёплая погода — это идеальные условия для роста грибов.

Похожий ажиотаж и в других регионах. В Ленинградской области жители сотнями едут за город в поисках боровиков и лисичек. В Ярославле и Твери тоже высокий спрос. В Подмосковье подоспели осенние опята. Грибники выносят улов мешками — местные рынки заполнены грибами до отказа.

Ранее стало известно, что в этом году грибной сезон в Подмосковье разочаровал любителей «тихой охоты», потому что несмотря на благоприятную погоду, урожай оказался скудным, сказал НСН ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

