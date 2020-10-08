Россияне по-новому взглянули на внутренний туризм
Жители России скорректировали отпускные планы и освоили нетипичные направления для отдыха в условиях закрытия границ. По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.
МегаФон проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург - самые популярные направления для отпуска среди россиян, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%.
Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье остались востребованы гражданам страны. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.
Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.
Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. Как отмечает Мегафон, в отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.
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