Роспотребнадзор рассказал от лучшем способе защиты детей от COVID-19

Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.

Кроме того, родители должны научить несовершеннолетних правильно кашлять и чихать - рот при этом необходимо прикрывать локтем, передает РЕН ТВ.

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Взрослым необходимо объяснить детям, что нельзя приближаться к тем людям, у кого выращены симптомы заболевания.

Дети должны соблюдать привычный распорядок дня и меры безопасности для профилактики заражения COVID-19, пишет Ura.ru.

Ранее руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что ношение масок потребуется даже когда появится вакцина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорДетиКоронавирус
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