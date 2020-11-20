Роспотребнадзор рассказал от лучшем способе защиты детей от COVID-19
Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.
Кроме того, родители должны научить несовершеннолетних правильно кашлять и чихать - рот при этом необходимо прикрывать локтем, передает РЕН ТВ.
Взрослым необходимо объяснить детям, что нельзя приближаться к тем людям, у кого выращены симптомы заболевания.
Дети должны соблюдать привычный распорядок дня и меры безопасности для профилактики заражения COVID-19, пишет Ura.ru.
Ранее руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что ношение масок потребуется даже когда появится вакцина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru