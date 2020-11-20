Роспотребнадзор рассказал от лучшем способе защиты детей от COVID-19

Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.

Кроме того, родители должны научить несовершеннолетних правильно кашлять и чихать - рот при этом необходимо прикрывать локтем, передает РЕН ТВ.