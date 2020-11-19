День вакцинации в России предложили сделать нерабочим

По его словам, прохождение процедуры должно подтверждаться справкой. Кроме того, взрослым нужно дать выходной для сопровождения несовершеннолетних детей на вакцинацию, считает Сурайкин.



«Самое важное – это здоровье граждан, предоставлять бесплатный выходной для получения прививки – обоснованное решение», – заявил политик в эфире «Радио 1».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе уже в ноябре начнется регулярная вакцинация, а в декабре она станет массовой.

