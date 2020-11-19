День вакцинации в России предложили сделать нерабочим

Партия «Коммунисты России» предложила правительству сделать день вакцинации от коронавируса нерабочим, заявил пердседатель ЦК партии Максим Сурайкин.

«У каждого отдельного гражданина вакцинация (подготовка к ней, контроль за состоянием) займёт немало времени», - объяснил политик.

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По его словам, прохождение процедуры должно подтверждаться справкой. Кроме того, взрослым нужно дать выходной для сопровождения несовершеннолетних детей на вакцинацию, считает Сурайкин.

«Самое важное – это здоровье граждан, предоставлять бесплатный выходной для получения прививки – обоснованное решение», – заявил политик в эфире «Радио 1».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе уже в ноябре начнется регулярная вакцинация, а в декабре она станет массовой.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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