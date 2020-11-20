Ношение масок будет необходимо даже при наличии коронавирусной вакцины
Ношение медицинских масок будет необходимо даже при наличии вакцины от COVID-19, пишет The New York Times со ссылкой на руководителя Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
По словам главного американского специалиста, начала постепенного отказа от противоэпидемических мер следует ожидать не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года.
Фаучи призвал носить защитные маски повсеместно. При этом эксперт выразил недоумение в связи с тем, что многие американцы, «несмотря на очевидные катастрофические последствия кризиса», отказываются носить маски, считая коронавирус выдуманным заболеванием.
Ранее стало известно, как носить маску замой.
В холодное время года ее придется менять чаще и не надевать на улице, заявила врач-терапевт и кардиолог Алла Демидова. По ее словам, маску следует надевать уже в помещении, а не перед тем, как туда зайти. В таком случае на ней будет меньше конденсата.
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