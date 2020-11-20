Ношение масок будет необходимо даже при наличии коронавирусной вакцины

Ношение медицинских масок будет необходимо даже при наличии вакцины от COVID-19, пишет The New York Times со ссылкой на руководителя Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам главного американского специалиста, начала постепенного отказа от противоэпидемических мер следует ожидать не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года.